Phénomènes visibles et invisibles

L’exposition «L.O.V. II: La cybornithologie» présente au Quai 5160 les recherches menées par le Laboratoire d’Observation du Vivant sur les vivants urbains impopulaires. Débutée par l’artiste Audrey Kinkead en 2013, elle présente tant des démarches réelles que fantasmées tout en s’appuyant sur les réflexions de la spécialiste en nutrition et en observation poétique du pigeon biset, Raëlle Ranger.

Les Verdunois découvriront son travail via des vidéos, photos et objets qui soulèvent avec une pointe d’humour et une souplesse d’esprit des réflexions sur l’altérité, l’éthique et la fragilité de nos relations à l’autre.

L’exposition est présentée jusqu’au 15 avril au Quai 5160. Une visite commentée suivie d’un atelier créatif sera également organisée le 7 avril à 10h. Pour réserver: 514 872 5691.