Les femmes à l’honneur

Dix femmes inspirantes pour les générations actuelles et celles à venir seront récompensées lors du Forum des Femmes-Héroïnes de la diversité. L’événement conçu par l’organisme verdunois Chantier d’Afrique du Canada CHAFRIC se tiendra samedi à l’Espace Fullum et aura des répercussions pour tout le reste de l’année.

Le forum s’inscrit dans le programme Femmes et Leadership qui est destiné aux femmes issues des minorités ethnoculturelles. Il permet de les outiller pour relever les défis de l’entrepreneuriat et élargir leur réseau d’affaires, ainsi que de développer des habiletés personnelles et professionnelles.

«On s’est rendu compte qu’il y a beaucoup de femmes qui sont actives dans leur domaine, mais qui sont issues de l’immigration et dont on ne parle pas assez dans la société d’accueil, certifie la coordinatrice du programme, Anda Busaki. On veut donc leur offrir une vitrine et le forum se veut être le point de départ d’une série d’activités.»

Chaque mois qui suivra l’événement, une femme récompensée du prix Méritas fera un témoignage en ligne et à travers des rencontres. L’objectif est de créer des liens intergénérationnels et interculturels entre les différents acteurs pour une meilleure cohésion entre les communautés.

À long terme, c’est un site internet qui devrait voir le jour.

Programme

Le Forum des Femmes-Héroïnes de la diversité proposera en matinée différents kiosques interactifs, un atelier de maquillage et de coiffure, des contes ou encore de la peinture en direct. Un buffet sera ensuite offert aux participants, avant d’enchaîner avec un défilé de la collection de vêtements et bijoux africains Nataka.

Six conférenciers prendront la parole à tour de rôle sur le thème «Regards croisés sur les enjeux et défis rencontrés par les femmes issues des minorités ethnoculturelles au Québec». Par exemple, la présidente du conseil municipal de Montréal d’origine chinoise, Cathy Wong, se prononcera sur les avancées et défis de la participation citoyenne des femmes. Le public aura la possibilité de poser des questions après les présentations d’une dizaine de minutes.

La journée se terminera avec la remise des prix Méritas aux femmes qui ont eu un impact sur la métropole, que ce soit par leur engagement, leurs réalisations ou leurs combats.

L’idée de départ était de partir des grandes figures historiques qui ont marqué leur temps, leur époque, et de remonter jusqu’à aujourd’hui en se posant une question phare: à qui un personnage comme Madeleine Parent pourrait faire penser aujourd’hui?

Le Forum des Femmes-Héroïnes de la diversité, gratuit et ouvert au public, se déroulera le 10 mars, de 10h à 17h à l’Espace Fullum (1431, rue Fullum). Réservation nécessaire.

