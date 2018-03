Mettre l’accent sur le vélo

Les Verdunois font partie de ceux qui délaissent de plus en plus leur voiture. L’arrondissement est le 7e de Montréal à avoir la plus forte proportion de travailleurs qui ont recours au vélo entre 2011 et 2016, tandis qu’il se classe 1er pour les transports en commun. Des chiffres qui devraient encore s’améliorer dans les cinq prochaines années.

En 2016, près de 3% des Verdunois se rendaient au travail en vélo selon l’étude menée par la Communauté métropolitaine de Montréal. L’arrondissement est donc proche de l’objectif qui est fixé à 3,8% d’ici 15 ans, mais il devra encore poursuivre ses efforts.

«On observe qu’il y a une augmentation à l’échelle métropolitaine, soutient le conseiller en recherche, Philippe Rivet, mais elle s’est faite vraiment dans les quartiers centraux alors que la proportion a tendance à diminuer dans les banlieues.»

Pour encourager les périphéries, un plan directeur d’un réseau métropolitain a été mis en place en août. Il prévoit notamment d’augmenter le nombre de pistes cyclables et de les relier entre elles sur l’ensemble du territoire. Un premier axe a déjà été développé entre le Mont-St-Hilaire et Oka.

Desserte

Avec 44% des travailleurs qui empruntent les transports en commun, Verdun a déjà atteint l’objectif du plan métropolitain d’aménagement et de développement qui prévoit d’arriver dans la région à 35% d’ici 2031.

«Entre 2011 et 2016, Verdun a connu une croissance démographique qui s’est chiffrée à 4,6% et sa population est en transformation, souligne M. Rivet. Il est donc possible qu’une forte proportion des nouveaux habitants ait été attirée notamment parce que l’arrondissement est très bien desservi avec trois stations de métro. Ça signifie qu’il y a déjà des infrastructures assez importantes, en particulier sur la terre ferme.»

Parallèlement, les chiffres révèlent qu’il y a une diminution de plus de 4,5% des automobilistes. Si la tendance se poursuit alors d’ici cinq ans, les travailleurs qui prennent les transports en commun à Verdun seront plus nombreux que ceux qui se servent de la voiture.

Pour plus d’infos.