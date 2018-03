Aménagements du secteur Dupuis-Hickson

Les Verdunois pourront participer à un échange autour des actions prévues dans le secteur Dupuis-Hickson. Ils découvriront le cahier de l’opération populaire d’aménagement (OPA) qui comprend 62 recommandations. La présentation animée par la Concertation en développement social de Verdun (CDSV) sera précédée d’un vin d’honneur et de bouchées, puis suivie d’un moment d’échanges avec les résidents. Les différents partenaires comme la Maison de l’environnement, Action Prévention Verdun et le Comité d’action des citoyens et citoyennes de Verdun seront également présents, le 28 mars, à 17h30, à la mairie d’arrondissement, au salon des Grands Verdunois.

Inscription: marianne.carle.marsan@cdsv.org ou 514 769 2228, poste 111.