Le plogging arrive à Verdun

Courir tout en ramassant des déchets est une tendance qui nous vient de la Suède. L’initiative sera testée à Verdun le 28 avril par l’organisme Pro-Actif Santé, qui s’associe à la Maison de l’environnement pour le Grand nettoyage des berges.

«Je dis souvent aux participants de mon club de course qu’ils ne font pas beaucoup de musculation, rapporte Annie Toutiras, initiatrice du projet et coordonnatrice chez Pro-Actif Santé. Avec le plogging, on va courir avec des intervalles et quand on va se pencher pour ramasser un déchet, on va faire une planche, une fente ou un squat. On va faire un entraînement musculaire en plus d’en faire un cardiovasculaire et notre passage sera plus beau lorsque l’on va revenir sur le chemin.»

Le parcours de 2 km amènera les Verdunois à se rencontrer au Quai 5160 puis à longer le boulevard LaSalle jusqu’au Natatorium et de poursuivre jusqu’aux serres municipales. Sur place, une séance de ramassage de déchets sera suivie d’une autre de relaxation, avec des jeux éducatifs et une collation.

Les gants, les pinces de ramassages et les sacs-poubelle seront fournis.

Habitude

«Dans ma vie de tous les jours, je cours et je ramasse un déchet que je porte ensuite dans une poubelle, explique Mme Toutiras qui a organisé pendant dix ans au Grand nettoyage de Verdun. Je cours cinq jours par semaine sur les berges et je vois qu’il y en a de moins en moins. Je pense que tous les citoyens font déjà un bon travail, mais qu’avec la fonte des neiges, on voit davantage de détritus.»

La Verdunoise s’attend à remplir un petit sac à chaque kilomètre. La sportive souhaiterait faire de cette expérience, un rituel. Elle envisage par exemple d’organiser avec Pro-Actif Santé une sortie plogging chaque mois.

Le plogging débutera le 28 avril, à 9h, face au Quai 5160 (5160, boulevard LaSalle).