Distribution de copeaux de bois

Pour la première fois, les Verdunois auront la possibilité de récupérer gratuitement des copeaux de bois dans la cour des Serres municipales. Près de 200 tonnes seront distribuées samedi en plus des 500 tonnes de compost habituelles.

La nouveauté vient du Complexe environnemental de Saint-Michel qui produit des copeaux de bois et a décidé de bonifier son offre aux citoyens. Une décision favorablement accueillie par la Maison de l’environnement de Verdun qui assure qu’il y a un besoin dans la communauté, notamment le paillis qui est utilisé pour des projets citoyens.

«Les copeaux de bois sont vraiment pratiques dans la réalisation de travaux d’aménagement, souligne le conseiller, Hubert Alain. Ça permet aussi que le jardin reste humide plus longtemps. Ça rend vraiment service à toute personne qui a un projet de potager ou d’embellissement, chez soi ou dans l’espace publique.»

Récupération

Il est possible de se rendre aux serres municipales à pied ou en vélo pour un accès plus rapide. L’attente est plus longue pour les automobilistes qui peuvent toutefois rapporter une plus grande quantité. La limite par adresse est de 120 litres de copeaux, ce qui correspond à une poubelle de format standard, et de 220 litres de compost.

Les Verdunois doivent se présenter aux serres municipales avec une preuve de résidence montréalaise, une pelle et des contenants hermétiques.

Surplus

«Il n’y a pas énormément de surplus. Quand il y en a, ils sont redonnés aux membres de la communauté, par exemple pour les jardins communautaires ou les organismes qui travaillent en agriculture urbaine», soutient M. Alain.

S’il reste du compost et des copeaux de bois à 12h30 alors les Verdunois auront l’autorisation de revenir pour écouler les quantités restantes.

La distribution aura lieu le 12 mai, de 10h à 13h, dans la cour des Serres municipales (7000, boulevard LaSalle). Pour plus d’infos: 514 765-8378 ou infoenvironnement.verdun@ville.montreal.qc.ca.