Performer en sport et aux études

La gardienne de water-polo, Marianne Bouchard-Côté, a reçu une bourse de 4 000 $ dans la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive. Gracieuseté - Fondation de l'athlète d'excellence





La Verdunoise Marianne Bouchard-Côté a reçu une bourse de 4 000 $ dans la catégorie Soutien à la réussite académique et sportive. La somme l’aidera à performer au water-polo, tout en l’encourageant à poursuivre ses efforts en secondaire 5 du Collège de Montréal.

Marianne Bouchard-Côté fait du water-polo avec le Club CAMO qui s’entraîne dans la piscine du Complexe sportif Claude-Robillard. Elle a débuté il y a huit ans comme joueuse et elle est gardienne de but depuis trois ans.

De jeudi à dimanche se tiennent les compétitions de la Ligue des championnats canadiens pour lesquels elle performera dans la catégorie des 19 ans et moins. «C’est un gros tournoi, stressant, avec beaucoup de supporteurs, mais j’adore l’ambiance, souligne l’adolescente de 16 ans. Je m’attends à décrocher la médaille d’or, mais la première équipe contre qui on jouera, Saskatchewan, est féroce. On avait d’ailleurs perdu contre elle il y a trois ans donc ça pourrait changer la donne.»

Depuis ses débuts, la Verdunoise évolue sans cesse. «J’ai commencé à faire du water-polo parce que je voulais découvrir un nouveau sport. C’est rapidement devenu une passion et maintenant, rendue à mon niveau, avec l’intensité à laquelle je m’entraîne, je vise les Jeux olympiques (JO) de 2020», assure-t-elle.

Son objectif est d’avoir un premier aperçu des JO et s’habituer à son déroulement pour être fin prête pour 2024 et 2028. Marianne Bouchard-Côté attend d’être dans la catégorie des séniors pour tenter d’obtenir une reconnaissance internationale et repérer des clubs en recherche de gardien de but pour viser une carrière professionnelle.

Études

L’athlète a abandonné cette année le sport-études, qui est un accompagnement pédagogique personnalisé pour les élèves officiellement reconnus par leur fédération sportive. Si elle consacrait plus de vingt heures par semaine au water-polo, le chiffre est descendu à une quinzaine d’heures.

«L’an dernier, ça me rushait un peu. J’ai donc limité l’entraînement, explique la gardienne de but. Cette année, c’est encore plus intense parce que je dois à présent concilier les deux sans l’aide de personne. J’ai quand même réussi à passer au travers.»

Une période d’autant plus ardue qu’elle a été victime d’une commotion cérébrale après avoir reçu un ballon au visage. «Je n’ai pas obtenu des notes assez fortes pour entrer au cégep. J’irai donc à l’école des adultes pour perfectionner mes cours en mathématiques et physique, mais l’année suivante je pourrai reprendre mes études comme si de rien n’était», souffle la sportive.

Marianne pense ensuite aller au cégep pour débuter des études d’infirmière.

Bourse

La Fondation de l’athlète d’excellence et les partenaires du programme de parrainage ont remis 224 000 $ en bourses individuelles à 67 étudiants athlètes de talent.

«C’est vraiment important parce que plus je progresse au water-polo et plus c’est cher, affirme l’une des bénéficiaires, Marianne Boucher-Côté. Ça fait tellement du bien d’avoir quelqu’un qui aide ma famille, qui compte sur moi pour performer, tant à l’école que dans mon sport.»

La somme d’argent qu’elle a reçue servira en partie à payer ses déplacements de cet été. Elle participera à deux camps d’entraînement pour l’équipe nationale, elle passera ensuite une semaine en Floride et trois semaines en Serbie pour les Championnats du monde juniors.

Pour des raisons financières, sa sœur qui s’entraîne dans la catégorie des 16 ans et moins restera à Montréal. Désolée pour sa cadette, Marianne se dit aussi extrêmement reconnaissante et saisira sa chance de montrer le meilleur de son jeu.