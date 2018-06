Retour dans le passé

Dans la prochaine année, vous risquez d’avoir l’impression de revenir dans le passé. Pour son 175e anniversaire, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’est offert la «Flotte Héritage» composée de quatre véhicules opérationnels représentatifs des années 37, fin 50, 60 et 72.

Elles pourront servir lors d’événement spéciaux. Les voitures pourront aussi être attribuées si par exemple, on a une auto au rancart pendant plusieurs mois, on aura besoin d’une autre, mais ça n’arrive pas très souvent, explique l’agente sociocommunautaire Nathalie Grenier. Non identifiées à un poste de quartier en particulier, elles se promèneront partout dans Montréal.

Son habillage vintage est la seule différence avec les voitures qui sont aujourd’hui utilisées par le SPVM.

«Les gens sont très impressionnés par la couleur, surtout les jeunes qui s’exclament devant le noir. Les patrouilleurs ne sont pas repérés puisque le véhicule est différent. Tout le monde vient voir le modèle, donc quand tu le conduis, tu dois t’attendre à répondre aux questions», rapporte Mme Grenier.

Les autopatrouilles sont noires et bleu pâle avec les logos des différentes époques.