Reconnaissance du milieu

L’artiste Jocelyne Ménard a reçu la médaille d’or dans la catégorie sculpture, peinture et recyclage, lors de la 48e Exposition internationale du Cercle des artistes peintres et sculpteurs du Québec (CAPSQ). Son œuvre La livraison a été imaginée de toute pièce en avril et présentée à l’Abbaye de Fontdouce, en France.

«Je suis assez fière d’avoir la médaille d’or alors que 90 œuvres étaient présentées par 64 artistes, s’exclame Mme Ménard. Je fais ce travail depuis 9 ans et à ma connaissance, il n’y a personne qui le fasse de la même façon que moi. J’ai fait une cinquantaine d’expositions et les gens commencent à me connaître.»

Sa toile est en 3D, construite à partir d’objets recyclés. Elle a utilisé notamment un pied de chaise pour représenter le lampadaire, la lumière est recréée à partir d’un capuchon de parfum et la poignée de porte du dépanneur est faite à partir du dos d’une barrette. Le fond de son œuvre et la bâtisse ont quant à eux été peints en acrylique.

Rayonnement

L’oeuvre a été choisie «pour l’originalité, la valeur esthétique et technique de son œuvre, ainsi que pour sa contribution à la promotion de l’art de son pays sur la scène internationale», a décrit la présidente du jury français, Martine Allart-Boquet, sur le titre de la médaillée d’or.

Le travail de Jocelyne Ménard est actuellement présenté à la Galerie Zen de Québec. Il le sera également en août avec le festival des artistes récupérateurs Kaput!, à Beloeil, et avec l’événement la Grande Fabrique d’Hochelaga.

