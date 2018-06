Sensibiliser au logement

Des figurines de taille humaine seront installées sur les terrains du boulevard Gaétan-Laberge par les Artistes Activistes du Comité d’action des citoyens de Verdun et des résidents du quartier. Chacune des 18 pancartes portera un message pour promouvoir les logements à loyer modéré. Les passants pourront ainsi lire «J’ai besoin d’un logement décent, pas d’un condo, ni d’un château» ou encore «Avec mon logement social, je ne suis pas pauvre».

Intitulé «Des logements pour toutes et tous à Verdun», le vernissage aura lieu le 20 juin, de 16h à 18h, sur le bord du boulevard Gaétan-Laberge, entre les rues Hickson et Rhéaume. Un léger goûter sera servi et des musiciens seront présents sur place pour animer l’après-midi.