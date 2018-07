De la ferme aux marchés

Avec des aliments frais provenant des producteurs de la région, disponibles à plusieurs points de service à L’Île-des-Sœurs et sur la terre ferme, manger sain et local sera chose facile au cours de la période estivale.

Toujours installé à La Station, l’événement de L’Île-des-Sœurs, autrefois chapeauté par l’organisme «L’art d’élever des enfants», sera présenté cette saison dans une nouvelle formule.

«Nous nous sommes regroupés entre producteurs pour l’organisation du Marché BIO. Aux cinq producteurs officiels qui sont présents en continu cet été, s’ajoutent des artisans qui se joignent à nous occasionnellement», explique Sylviane Tardif de la Ferme des 3 Samson.

Tous les dimanches du 29 juillet au 30 septembre, de 10h à 14h, les Insulaires trouveront jusqu’à 10 kiosques sur la rue Berlioz.

«Tout est exclusivement bio et provient uniquement des producteurs et artisans de chez nous. C’est à la base de notre philosophie et c’est un élément qui nous distingue de la plupart des autres marchés», observe Mme Tardif.

En collaboration avec La Station et dans le cadre de son volet communautaire, les partenaires du Marché BIO de L’Île-des-Sœurs envisagent d’organiser des activités familiales afin que les participants passent un moment convivial avec les enfants.

Trois adresses

Les produits frais seront aussi disponibles durant la saison des Marchés fermiers de Verdun trois jours par semaine, dans trois lieux distincts.

«Plusieurs fermiers participent cette année, des organisations certifiées biologiques de la région. Les gens aiment beaucoup venir aux marchés et c’est d’ailleurs une demande que les citoyens faisaient dans le passé à l’arrondissement», indique Nancy Snyitar, coordonnatrice pour les Marchés fermiers de Verdun.

Entre la 4e et 5e Avenue, le Marché fermier Des Berges se tiendra tous les dimanches, de 13h à 17h, jusqu’au 30 septembre.

Les mercredis jusqu’au 3 octobre, le Marché fermier de la Bibliothèque sera installé entre 15h et 19h en face de l’entrée principale du Centre culturel de Verdun.

Enfin, le nouveau Marché fermier de l’hôtel de Ville se tiendra au parc du Souvenir les vendredis, de 15h à 19h, jusqu’au 28 septembre.

La Coopérative de solidarité Abondance Urbaine Solidaire (CAUS), responsable de l’événement, est un organisme sans but lucratif qui vise à promouvoir une alimentation saine et locale, ainsi que l’abondance à travers des projets d’agriculture urbaine.

Pour plus d’infos, visitez les pages Facebook des Marchés fermiers de Verdun et du Marché BIO de L’Île-des-Sœurs ou les sites web coopcaus.wordpress.com et marchebio-ids.com.