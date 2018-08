Sécuriser le trajet des écoliers à Montréal

La sécurité des enfants aux traverses piétonnes près des écoles est assurée par des brigadiers. Afin de compléter l’équipe, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui chapeaute leur travail, est à la recherche de candidats pour des postes sur appel.

Un brigadier doit avant tout être responsable, fiable, ponctuel et être un exemple en termes de sécurité.

Quelque 25 brigadiers couvrent le territoire de Verdun, auquel s’ajoutent 6 brigadiers sur appel, dont la principale fonction est de remplacer les titulaires de poste lors d’une absence ponctuelle.

La démarche a pour but d’embaucher des surnuméraires, bien qu’aucun poste ne soit à combler pour le moment. «L’emploi est affiché sur une durée d’environ six mois et dès qu’un affichage se termine, un nouveau est remis en ligne, fait savoir Evelyne Bourassa, des relations médias du SPVM. Ce faisant, les candidats peuvent postuler en tout temps. Les besoins sont variables et certains postes de quartier auront besoin de brigadiers dès la rentrée scolaire.»

Embauche

Parmi les critères d’embauche, il faut être disponible cinq jours semaine pendant l’année scolaire puisque les appels pour les remplacements sont généralement faits le matin même.

Un test écrit est aussi prévu pour valider les connaissances de base du candidat en matière de sécurité routière, ainsi que du rôle et des responsabilités qui incombent à un brigadier. Il est composé de 11 questions à choix multiples, six «vrai ou faux» et de deux à court développement.

Quant à la journée de formation, elle se divise en deux parties, avec une théorique et une pratique. C’est l’occasion pour le candidat d’apprendre à se servir de l’équipement du brigadier, comme le panneau d’arrêt. Il revoit aussi des notions de sécurité routière.

Un examen médical et une enquête de sécurité sont également à prévoir.

Principales tâches

– Assurer la traversée de la rue des enfants

– Interrompre la circulation des véhicules avec l’enseigne d’arrêt portatif aux endroits où il n’y a pas de feu de circulation et si la situation l’exige

– Expliquer la signification des enseignes de circulation environnantes

– Communiquer au poste de quartier la description de tout flâneur aux abords des écoles

– Aviser le 911 lorsqu’un enfant est blessé et le prendre en charge jusqu’à l’arrivée des patrouilleurs ou de l’ambulance.

Pour postuler, il faut compléter une demande d’emploi à son poste de quartier.

Pour plus d’infos.