Les jeunes aux commandes d’un festival à Verdun

La troisième édition des Arts de rue se distingue en laissant à un groupe de 10 jeunes de Verdun organiser l’événement. L’an dernier, l’initiative avait été entièrement réalisée par des travailleurs du Bureau de consultation jeunesse (BCJ) dans le cadre des ruelles vertes.

«J’étais déjà impliqué au BCJ dans différents projets. J’avais envie de m’impliquer dans un projet pour l’amener à terme. Petit, j’écoutais beaucoup de hip-hop, car j’ai toujours aimé son histoire et la culture qui l’entoure», rapporte Jean Victor Blouin, 23 ans, qui s’occupera du bon déroulement de la journée et de son animation.

Chacun des membres du groupe âgés de 18 à 29 ans a un rôle bien spécifique à jouer pour assurer la réalisation du festival. Ils ont ainsi reçu la certification «Jeune coop» du Conseil québécois des coopératives et mutualités.

«Ça a été un grand pas dans notre organisation pour s’affirmer en tant que groupe, comprendre le fonctionnement d’une coop et la réalisation d’événements, affirme M. Blouin qui est étudiant et envisage un avenir dans l’événementiel. On a reçu plusieurs formations au fil du temps et je pense que ça nous a tous aidées, notamment dans nos avancées professionnelles.»

Les formations ont été octroyées par le Carrefour jeunesse-emploi de Verdun et la Jeune coop. Des travailleurs sociaux encadrent également les jeunes dans leur démarche.

Éclectique

Parmi les autres contributeurs, Hamza Harrare qui est un étudiant de 22 ans amateur de musique hip-hop. Il apporte ses idées et contribue ainsi à la réalisation de la programmation.

«On a des artistes de Verdun qui seront présents, comme Sam John qui est un rappeur. Il fera sa première apparition dans un festival. Il y aura des jeunes comme nous, mais aussi des professionnels. On proposera de la musique ainsi que de la danse avec une nouveauté, la Zumba hip-hop. On voulait proposer un événement énergique et accessible», soutient-il.

Franklin Velt réalisera des graffitis et DJ Victorious sera responsable de l’ambiance pour débuter la soirée. La deuxième partie rassemblera une dizaine de personnes composées autant de danseurs urbains que de rappeurs. Un open mic et un tirage au sort avec des prix à gagner concluront l’événement auquel est attendue une centaine de participants.

Le festival Arts de rue se déroulera le 25 août dès 16h au skatepark du parc Arthur-Therrien (3750, boulevard Gaétan Laberge).

Objectifs

– Favoriser l’expression et la réflexion des jeunes à travers des médiums qui les rejoignent davantage

– Encourager la rencontre des générations

– Démystifier et améliorer la perception de la culture hip-hop