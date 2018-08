Défaite crève-coeur

Difficile revers pour les Giants du Sud-Ouest dimanche alors qu’ils menaient 5-3 jusqu’en quatrième manche. Le pointage était serré en cinquième et sixième manche, en faveur des Giants, mais les Cardinals de LaSalle ont remporté la partie en marquant six points en septième manche. Une série d’erreurs, comme des roulants qui se sont faufilés à l’avant-champ et des frappeurs atteints par le lanceur, a eu raison de la finalité de la partie. Loin de se décourager, le joueur de premier but Pierre-Luc Cadieux reste optimiste. «On va se reprendre samedi prochain!», a-t-il déclaré, après avoir fait un coup sûr, produit un point et volé deux buts. Le prochain match a lieu au parc St-Laurent à 19h30 contre les Jays.