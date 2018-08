Au cœur des jardins

L’organisme verdunois Un plant de tomate à la fois faisait une tournée de ses quatre jardins communautaires, samedi, et marquait une septième année de collaboration avec la Maison de l’environnement, la Société horticole de Verdun et le Repère jeunesse. La visite guidée en fin de saison permet de faire découvrir les espaces d’agriculture urbaine et collective où sont cultivés une vingtaine de variétés de fruits, légumes et herbes.

Environ 70 résidents se sont inscrits cette année, avec une présence approximative de 35 personnes par semaine. L’inscription comme membre, au début de la saison, est nécessaire pour participer aux ateliers de jardinage tout au long de l’été

Pour plus d’infos

plantdetomate.com