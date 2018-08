Agenda communautaire

Recrutement

La Chorale Chantefleurs recrute de nouveaux chanteurs pour la saison d’automne et la période de Noël. Que vous soyez débutants ou expérimentés, avec ou sans formation musicale, la chorale cherche des voix justes avec une bonne oreille. Les pratiques ont lieu le mercredi de 19h à 21h à l’église Ste-Marguerite-Bourgeoys (286 rue Elgar) à L’Île-des-Soeurs. Infos : 514 769-6210 ou choralechantefleurs.wordpress.com.

Centre des aînés

Nous serons ouverts tous les mardis, alors venez prendre un bon café avec un sandwich par exemple. Jusqu’au 3 septembre inclus, nous serons fermés toutes les autres journées. Venez vous joindre aux 2 Johanne (professeur de Danse) le 24 août, de 13h à 16h. Billets en vente à 10$ au local 125 du 4501, avenue Bannantyne ou aux serres municipales de Verdun au 7000, boulevard LaSalle. La fête de la rentrée sera organisée le 29 août.

Participants recherchés

La formation pour les accompagnateurs de personnes en soins palliatifs ou en fin de vie de 36 heures débute le 6 septembre et se tiendra les jeudis soirs jusqu’au 24 novembre. Après la formation, il est possible d’accompagner bénévolement des personnes seules en fin de vie sur le territoire du CIUSSS Sud de l’Île de Montréal (à domicile ou en CHSLD). Infos: 514 255-5530 ou info@albatros-mtl.ca.

Préparation à l’emploi

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire au programme préparatoire à l’emploi. Il débutera le 4 septembre pour une durée de 15 semaines à temps plein. Il offre une multitude d’ateliers pour vous aider à réintégrer le marché du travail ou à faire un retour aux études. Il peut vous faire bénéficier d’allocations d’aide à l’emploi, de frais de garde et de transport octroyées par Emploi-Québec. Pour s’inscrire: 514-271-3866.

Ateliers d’écriture

Quatre ateliers d’écriture créative sur le thème de l’environnement seront offerts gratuitement aux résidents. Les participants auront la chance de lire leurs textes lors d’un évènement soulignant les dix ans de la Maison de l’environnement de Verdun le 1er novembre au Quai 5160. Dates : 12 septembre: Verdun Vert l’Avenir, 19 septembre: Si les bacs pouvaient parler, 26 septembre: Notre Maison de l’environnement, 3 octobre: Préparation à la lecture publique. Les ateliers auront lieu de 18h30 à 21h à la Bibliothèque de Verdun. Date limite d’inscription: 7 septembre. Infos: Louise-Véronique Sicotte 514 277-2907 ou lvsicotte1@gmail.com

Yoga sur les berges

Dans le cadre de Verdun actif, l’organisme Pro-Actif Santé présente la première édition de son événement gratuit, Yoga sur les berges. Sur la piste de danse extérieure de Verdun, sept instructeurs chevronnés offriront un total de quatre séances gratuites le samedi 15 septembre, entre 12h30 et 16h30 à raison de 60 minutes par séance. Au programme: Yoga Hatha connexion, Yoga Hatha, Yoga Flow créatif, puis Yoga Flow axé sur l’ouverture des hanches. Infos: proactifsante.com

Course de bateau dragon

Faites-vous une équipe! Le 28 septembre, l’organisme Ruban en route tiedsra sa campagne de fonds annuelle. Une course de bateau dragon est organisée au Bassin olympique de Montréal. La journée sera composée d’une pratique, d’une courte formation, de 3 courses, d’un BBQ et d’une remise de médailles. Coût: 1 000$ par bateau avec 12 à 21 personnes dessus. À noter aussi que l’assemblée générale se tiendra le 26 septembre à 19h au Centre Marcel Giroux (4501, avenue Bannantyne). Renseignements: rubanenroute.com ou 514 767 5656.