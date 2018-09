Des visages derrières des noms

Plusieurs rencontres auront lieu à Verdun pour présenter les six candidats aux élections provinciales. En plus des événements plus traditionnels, une nouvelle forme voit le jour par l’initiative de résidents de la circonscription en vue de mettre en avant l’aspect humain et en utilisant le mode du speed dating.

«On est parti de la question « au-delà des différents partis, qui sont les humains qui ont décidé de représenter Verdun? », rapporte l’une des organisatrices de l’événement, Marie-Ève Brunet. On s’est dit que l’une des façons de le découvrir est avec un échange plus direct que ce que l’on peut retrouver lors d’un débat, par exemple. Il y a des gens aujourd’hui qui ne veulent plus de chicanes entre les partis et qui veulent échanger des idées avec les candidats.»

Répartis par petits groupes, les participants disposeront d’une quinzaine de minutes avec chacun des six candidats qui seront installés à des tables différentes pour poser toutes leurs questions et favoriser les interactions. Tous les sujets concernant la campagne pourront être abordés, en français comme en anglais.

«On n’a pas nécessairement une connaissance de comment cette personne interagit, comment elle est en contact avec moi, comment elle répond à mes questions. Est-ce qu’elle est capable d’aller en profondeur dans certains sujets qui m’interpellent? Ce ne sont pas des choses que l’on reçoit naturellement dans nos médias», soutient Mme Brunet.

La rencontre avec les candidats aux élections provinciales se déroulera le 19 septembre à 18h30 dans les locaux de la South West mission. Une centaine de personnes se sont déjà dites intéressées à participer à la rencontre avec les candidats pour les élections provinciales.

Pour plus d’infos.