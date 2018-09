Recycler dès le plus jeune âge

L’Atelier du Koffre à jouets arrive à Verdun, au Café Chato. Une boîte blanche est installée dans le coin enfants, ce qui permet de récupérer jouets brisés, incomplets ou abandonnés. La créatrice de la start-up à mission sociale et environnementale, Amy Guyon de Chemilly, leur donne alors une seconde vie pour les remettre à la disposition des familles.

C’est après avoir lu une étude de Statistiques Canada qui révélait que l’industrie du jouet avait vendu pour 418 M$ à Noël 2016 qu’Amy Guyon de Chemilly, qui travaillé alors dans une halte-garderie, a décidé de lancer son entreprise en avril.

«Je me suis alors demandé où vont tous ces jouets les mois et les années suivantes, raconte la fondatrice. J’ai alors cherché à Montréal les solutions proposées et je n’en ai pas trouvé.»

Le Koffre à jouets de Verdun est le deuxième qu’elle met en place, après celui de la halte-garderie d’une salle de sport de Côte-des-Neiges. Les familles peuvent apporter dans la boîte blanche du café leurs jouets inutilisés ou avec une pièce manquante. Chaque mois, sa fondatrice se chargera de les récupérer, de les nettoyer, de les trier, de les compléter ou de les réparer et de faire un inventaire. Elle pense par exemple trouver trois jeux Monopoly incomplets qui, ensemble, permettraient d’en former un entier.

«Mon objectif, c’est un incubateur en janvier. C’est tout un programme qui va aider à développer la start-up que ce soit pour trouver du financement ou encore monter un réseau», explique l’étudiante de 19 ans de HEC Montréal en administration des affaires.

Les Verdunois sont invités à apporter au café les jouets dont ils ne se servent pas. Pour le moment, tous les jouets sont les bienvenus dans la boîte.

Amy Guyon de Chemilly a également développé un partenariat avec l’Association des pompiers de Montréal qui, chaque année, récupère des jouets pour les paniers de Noël.

