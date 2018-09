Difficile fin de saison

La domination des trois dernières années des Giants du Sud-Ouest sur le Crush est terminée. L’équipe s’est inclinée 17-2 à leur deuxième match contre Saint-Laurent, au parc parc Frédérick T. Wilson de Dollard-des-Ormeaux.

Les lanceurs du Sud-Ouest, Jonathan Bérubé pour les six premières manches et Sébastien Primeau, n’ont pas pu surpasser la performance du lanceur adverse, David Frost. De plus, la défensive du Crush a su freiner les nombreuses frappes des Giants, qui n’ont eu qu’un seul retrait au bâton.

Selon le joueur de premier but Pierre-Luc Cadieux, le moment fort de la saison a été les cinq victoires consécutives du mois de juin, où les Giants ont frappé quatre coups de circuit. Il mentionne aussi que d’autres lanceurs pourraient se joindre au club l’année prochaine.

Les Giants finissent cinquièmes de leur division avec sept victoires, sept défaites et deux matchs nuls. La sixième et dernière place est tout de même occupée par le Crush, avec autant de victoires et de défaites en saison régulière.