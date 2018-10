L’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes de Verdun. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’au plus 100 mots, au plus tard le lundi précédant la parution, à IDS-verdunhebdo@metromedia.ca.

Cours sur le budget

Une série de trois cours: les mardis 23, 30 octobre et 6 novembre, de 18h30 à 21h00. Que ce soit pour équilibrer son budget et éviter les dettes, pour s’ajuster à une nouvelle situation ou pour réaliser ses rêves… Voici une formation qui peut vous aider à établir vos priorités et à atteindre vos objectifs, dans le respect de VOS valeurs. Le coût est de 75$ pour 1 personne ou 120$ pour 2 personnes et le cours aura lieu au bureau de l’ACEF du Sud-Ouest situé au 6734 Monk (métro Monk). Places limitées et inscription obligatoire au 514 362-1771 poste 0.

Rentrée Centre des aînés

Nous invitons les membres à se joindre à nous une fois par mois pour nos dîners communautaires avec ambiance musicale au coût de 5$. Les cours de peinture ont lieu le lundi de 13h à 16h au coût de 8$. S’il vous plaît, n’oubliez pas de renouveler votre carte de membre. Prochaines sorties à l’extérieur: les 25 et 26 octobre avec un Train animé de Charlevoix et Les valses de Vienne à Québec, le 30 novembre. Information à notre billetterie, local 125 du Centre communautaire Marcel-Giroux. Venez déguster un bon repas chaud à notre casse-croûte tous les mardis pour 5$.

Préparation à l’emploi

La SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi qui débutera le 5 novembre. Le programme d’une durée de 15 semaines à temps plein offre une multitude d’ateliers pour vous aider à réintégrer le marché du travail ou à faire un retour aux études. Possibilité de bénéficier d’allocations d’aide à l’emploi, de frais de garde et de transport octroyées par Emploi-Québec. Infos et inscription: sorif.org ou 514 271-3866.

Assemblée générale

Vous êtes conviés à l’Assemblée générale de l’Association du soccer mineur de Verdun qui se déroulera le 23 novembre à 19h au Centre communautaire Marcel Giroux (4501, rue Bannantyne). Infos: soccerverdun.com

Bénévoles recherchés

La Société d’histoire et de généalogie de Verdun cherche des bénévoles pour partager différentes tâches utiles à son bon fonctionnement à la bibliothèque Jacqueline-De Repentigny (5955, avenue Bannantyne, salle Canadiana). Une connaissance de base en informatique est souhaitable. Infos: shgv1@hotmail.com ou ville.verdun.qc.ca/shgv.index.htlm

Recherche d’emploi

Avez-vous besoin d’accompagnement personnalisé pour la recherche d’emploi ? Aimeriez-vous optimiser vos stratégies ? L’équipe de conseillers de Cible Retour à l’Emploi est là pour vous aider. Nous sommes fiers de vous aider à mieux comprendre le marché du travail, à vous accompagner dans votre démarche et à contribuer à l’atteinte de vos objectifs. Infos: 514 362-7340, poste 221 ou au 4740, rue Wellington, suite 302.

Méditation transcendantale

Aimeriez-vous augmentez votre niveau d’énergie, réduire le stress, améliorer votre productivité ou diminuez la consommation de drogues, d’alcool et de cigarettes? Cette technique est facile à apprendre, agréable à pratiquer et validé scientifiquement pour réduire le stress. Apprenez ce que la MT peut faire pour vous. Assistez à une conférence à l’Ile-des-Sœurs. Infos auprès de Michèle Beausoleil et Jean Cérigo au 514 343-9311 ou meditation@videotron.ca

Bénévoles recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie de transmettre votre passion à enfant en difficulté scolaire? Devenez bénévole à J’Apprends avec mon enfant (JAME)! Vous pourrez ainsi faire vivre des réussites à un enfant âgé entre 6 et 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, et lui permettre de bénéficier des merveilleux bienfaits de la lecture en allant à son domicile une heure par semaine, entre 16h et 19h. Infos: 514 536-5263.