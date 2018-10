Assurer la continuité

La nouvelle présidente du conseil d’administration de l’organisme en persévérance scolaire Toujours ensemble est Sigrid Ellefsen. Membre depuis 2011, celle qui est aussi la directrice générale ventes et stratégies de Marché Affaires chez TELUS, succède donc à Marc Edwards qui a occupé le poste pendant huit ans.

Qu’est-ce qui vous a incité à vous engager auprès de Toujours ensemble?

Je trouve qu’on offre différentes portes d’entrée au jeune. Selon son propre cheminement, on a la possibilité de l’accueillir et de lui offrir des services selon ses besoins, dépendamment de son âge, de son parcours scolaire et de son environnement familial.

Que représente pour vous le fait de faire partie d’un conseil d’administration?

La première pour moi est l’intérêt à collaborer pour une cause. C’est de s’assurer de pouvoir bien épauler la direction de l’organisme, d’avoir une vision future et d’être en mesure de mettre en place des plans d’action pour pouvoir l’exécuter. C’est aussi de faire partie d’un groupe qui couvre différents milieux, donc on rencontre des gens autour de cette table qui ont de l’expérience et de l’expertise de différents acabits, donc ça ouvre les horizons.

Pourquoi avoir postulé pour le poste de présidente?

J’étais vice-présidente depuis un an, donc c’est comme une continuité quand s’est présenté le départ de Marc Edwards. […] J’étais beaucoup plus impliquée par ce rôle, j’étais porteuse de dossiers et cela m’a probablement mieux préparé.

Quelles sont vos attentes?

Pour le conseil d’administration, ce serait de continuer d’élargir le profil de nos membres autour de la table parce que ça crée beaucoup de richesses. C’est l’un des mandats que l’on s’était donné et qu’on est sur le point de le finaliser. Ça nous permet d’avoir des gens qui représentent la communauté, le milieu des affaires et celui de l’éducation, ce qui nous permet d’avoir une perspective globale autour de la table.

Pour l’organisme, on a développé un plan stratégique ces dernières années et on est en train de l’exécuter, donc on est vraiment en train de mettre en place notre «rêve». Toujours ensemble prend de l’expansion en ce moment. Le plus bel exemple, c’est le programme Sac à dos qui a commencé avec un projet pilote. Là, on est officiellement dans deux écoles primaires et on continue avec deux autres écoles en pilote.