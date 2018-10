Se préparer à la Guignolée

La Société Saint-Vincent de Paul de Verdun est à la recherche de bénévoles pour sa traditionnelle Guignolée qu’elle organisera le mois prochain. Elle invite les contributeurs à se préparer et les bénéficiaires à se manifester.

Les bénévoles, adultes et enfants, feront du porte-à-porte avec leur tirelire pour recueillir des dons et des denrées non périssables. L’activité permettra de créer des paniers de Noël aux familles moins favorisées de Verdun. Elle devrait aussi garantir une sécurité alimentaire pour plusieurs mois à la banque alimentaire.

La Guignolée se déroulera à L’Île-des-Sœurs et à Verdun le 18 novembre, entre 10h et 16h. Les donateurs sont invités à préparer leur contribution et en cas d’absence, de déposer un sac de dons devant la porte d’entrée. Les tours d’habitation et les appartements sont exclus de la tournée, en contrepartie des boîtes seront déposées au sous-sol de ces édifices.

La banque alimentaire se trouve au 284A, rue de l’Église. Les inscriptions pour les paniers de Noël se font sur place le 25 octobre et les 6, 8, 13, 15 novembre, de 9h30 à 11h30.

Pour plus d’infos: 514 768-2093