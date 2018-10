Collecte des matières résiduelles modifiée

De nouveaux contrats régissent les collectes de matières résiduelles à Verdun. Les Verdunois qui souhaiteraient se débarrasser de meubles rembourrés, capitonnés ou matelassés pourront le faire chaque semaine, lors de la collecte régulière des déchets, et non plus à chaque mois. La décision de l’arrondissement vise à éviter les propagations de punaises de lit.

Les commerçants doivent dès à présent déposer leurs gros cartons dans la collecte hebdomadaire des matières recyclées.

