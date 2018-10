Rendre hommage

Billy Robinson est libraire à Verdun où son premier livre Madonna en 30 secondes est en vente. Gracieuseté Previous photo Next photo



Le libraire Billy Robinson sort son premier livre après deux années d’écriture. Avec Madonna en 30 secondes, celui qui travaille à la Librairie de Verdun résume les données qu’il a recueillies au fil des années en tant qu’admirateur de l’artiste.

«La première fois que je l’ai vu en vidéoclip, sur scène en plus, Dress you up, je me suis dit « c’est qui cette fille-là, sûre d’elle, qui descend les escaliers et qui a un sourire du genre vous êtes à moi et je vais vous amuser », se souvient Billy Robinson. Ça a été la révélation. De là, je me suis renseigné sur qui elle était et je suis tombé en amour avec sa musique.»

Il a par la suite créé son «Virgin tour» avec sa cousine et une amie, c’est-à-dire reprendre le spectacle avec chorégraphie, costumes et musique, dans son école secondaire. Il est aussi à l’origine de la Madonnathèque, le premier site québécois dédié à l’artiste depuis 1996 et encore actif aujourd’hui.

Son projet de livre a été lancé il y a deux ans, en vue du 60e anniversaire de Madonna et de 35 ans de carrière depuis son premier album éponyme.

«C’est un livre hommage à son œuvre et à son importance. On l’a souvent critiqué, mais elle a changé beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens. Personnellement, et pour des amis aussi, elle a été là à des moments charnières de nos vies. En étant perçue comme une femme forte et intelligente, bosseuse et passionnée, je crois que ça résonne beaucoup sur les femmes», témoigne M. Robinson.

Sélection

L’auteur de 46 ans a accepté de faire des compromis pour respecter le cahier des charges de son éditeur qui vise à assurer la continuité de la collection «En 30 secondes», comme les fonds beiges et un nombre de 55 articles imposés. Il a tout de même su imposer certains choix, dont l’évocation de l’ensemble des albums (hormis les compilations) et des tournées de Madonna.

«Contrairement à la nouvelle vague d’aujourd’hui où les gens achètent beaucoup de chansons, Madonna a toujours une thématique centrale et c’est la même chose pour ses tournées, explique M. Robinson. Même sa première tournée, après deux albums seulement, elle avait un concept avec un changement de décors et de costumes, une thématique qu’on voyait évoluer jusqu’à la fin.»

Au total, sept thèmes répartis en chapitres constituent le livre, dont les influences et inspirations, la sexualité et controverses ainsi que la femme d’affaires et la femme engagée. Le tout dans un style que l’écrivain décrit comme sensible, intime et sans prétention.

«Je me cherche encore. J’ai plein de projets. Je ne sais même pas dans quoi je voudrais m’enligner: la nouvelle, le roman, la littérature jeunesse peut-être aussi, ça m’intrigue», fait savoir l’auteur qui révèle écrire depuis toujours et avoir de nombreuses ébauches dans ses tiroirs.

Billy Robinson prévoit en tout cas de poursuivre son expérience d’écriture pendant l’hiver pour que Madonna en 30 secondes soit le premier livre d’une longue série.

