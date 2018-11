Miser sur la persévérance scolaire

D'ici la fin d'année scolaire, quinze jeunes de l'école Notre-Dame-de-Lourdes intégreront le programme de persévérance scolaire Sac à dos. Gracieuseté Previous photo Next photo



L’organisme Toujours ensemble a reçu une première partie des 15 000$ que Montréal lui versera par l’entremise de son Réseau réussite. La somme permettra de soutenir son programme de persévérance scolaire Sac à dos à l’école primaire Notre-Dame-de-Lourdes grâce à l’embauche d’un intervenant.

«Au-delà de cette somme, l’intention au Réseau réussite Montréal est de favoriser la collaboration école-communauté, soutient la directrice générale de Toujours ensemble, Bineta Ba. En nous voyant essayer des modèles de collaboration au bénéfice des élèves, ils ont envie de soutenir cette démarche pour trouver une façon de mettre ensemble nos ressources pour rejoindre le plus de jeunes possible.»

Si le projet pilote a débuté l’an dernier dans les locaux de l’organisme, c’est seulement cette année que le programme se déroule directement à l’école. Deux fois par semaine, de 15h à 17h30, une intervention se fait auprès d’une dizaine de jeunes en quatrième et cinquième année.

«Le groupe de jeunes est référé, pour la très grande majorité, par les enseignants. On ne le fait pas à la place de l’école. On intervient sur les méthodes de travail des jeunes, leurs habilités sociales, donc les aider à améliorer leurs capacités d’apprendre», explique Mme Ba.

Il s’agit par exemple de soutien scolaire, d’ateliers de lecture, ou encore de jeux ludo-éducatifs. Débuté fin septembre, le programme qui s’étendra jusque fin mai est en période de rodage et des jeunes doivent encore être recrutés.

«L’objectif est de permettre aux jeunes de faire une transition harmonieuse vers le secondaire, où ils pourront avoir accès à un autre programme de persévérance scolaire, Passeport pour ma réussite», souligne Mme Ba.

À terme, trente jeunes de l’école Notre-Dame-de-Lourdes devraient profiter du Sac à dos.

Programme

Sac à dos est implanté complètement dans deux écoles, Lévis-Sauvé et Chanoine-Joseph-Théorêt, et en projet pilote dans deux autres, Notre-Dame-de-Lourdes et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Il peut être mis en place de la troisième jusqu’à la sixième année dans des écoles avoisinantes de l’organisme basé à Verdun. L’intention de Toujours ensemble est d’être à pleine capacité dans chaque école, avec deux groupes de quinze qui participent au programme, pour un total de 120 jeunes.

