L’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes de Verdun. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’au plus 100 mots, au plus tard le lundi précédant la parution, à redaction.ouest@metromedia.ca.

Centre aînés

Le Tricot Bazar annuel des tricoteuses du Centre des Ainés de Verdun vous invite le 9 novembre de 9h à 20h et le 10 novembre de 8h à 15h30. Venez en grand nombre nous encourager au 4501, avenue Bannantyne. Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire ce mois-ci et un grand merci à toutes celles qui ont acheté le bracelet ROSE pour la Fondation du cancer du sein.

Ciné-Verdun

Journée sur le thème de l’ailleurs, le 10 novembre, à l’église de L’Épiphanie (4322, rue Wellington). À 14h, projection de courts métrages internationaux pour les enfants de 4 à 12 ans sur les thèmes du voyage, de la rencontre et de la diversité. À 18h, présentation du documentaire Bagages, de Paul Tom et Mélissa Lefebvre, qui met en scène les récits de migration et d’intégration d’adolescents nouvellement arrivés à Montréal.

Destination Travail

Tu aimerais occuper l’emploi de tes rêves? Nous pouvons t’aider à mieux te connaître en identifiant tes priorités, tes intérêts et tes besoins, en ciblant des entreprises qui peuvent y répondre et en te donnant les moyens d’y arriver. Notre prochain groupe débute le 12 novembre. Service gratuit. Infos: 514 368-1832.



Pro-Actif Santé

En partenariat avec l’arrondissement, l’organisme continuera d’offrir des cours d’exercices en groupe pour la session d’Hiver. Yoga, Pilates, Zumba, maman-bébé et plus seront proposés aux Centres communautaires Elgar et Marcel-Giroux, à partir du 6 janvier, en plus de son siège social à Verdun. Obtenez 10% de rabais sur votre forfait en vous inscrivant entre le 12 et le 18 novembre! Infos: proactifsante.com ou 514 768-4060.

Assemblée générale

Vous êtes conviés à l’Assemblée générale de l’Association du soccer mineur de Verdun qui se déroulera le 23 novembre à 19h au Centre communautaire Marcel Giroux (4501, rue Bannantyne). Infos: soccerverdun.com

À la recherche d’un emploi ?

Avez-vous besoin d’accompagnement personnalisé pour la recherche d’emploi ? Aimeriez-vous optimiser vos stratégies ? L’équipe de conseillers de Cible Retour à l’Emploi vous propose des programmes gratuits pour vous aider à mieux comprendre le marché du travail, à vous accompagner dans votre démarche et à contribuer à l’atteinte de vos objectifs. Infos : 514 362-7340, poste 221 ou au 4740, rue Wellington #302.

Bénévoles recherchés

Bénévoles recherchés pour partager différentes tâches utiles au bon fonctionnement de la Société d’histoire et de généalogie de Verdun (SHGV). Une connaissance de base en informatique est souhaitable. La SHGV est située à la Salle Canadiana, bibliothèque de Verdun. Infos: ville.verdun.qc.ca/shgv.index.htlm ou shgv1@hotmail.com

Lecteurs recherchés

Vous aimez la lecture et vous avez envie de transmettre votre passion à enfant en difficulté scolaire? Devenez bénévole à J’apprends avec mon enfant (JAME)! Vous pourrez ainsi faire vivre des réussites à un jeune enfant âgé entre 6 et 9 ans, référé par une école primaire de votre quartier, et lui permettre de bénéficier des merveilleux bienfaits de la lecture en allant à son domicile une heure par semaine, entre 16h et 19h. Info: 514 536-5263. English volunteers wanted as well.

Recherche d’emploi

Avez-vous besoin d’accompagnement personnalisé pour la recherche d’emploi ? Aimeriez-vous optimiser vos stratégies ? L’équipe de conseillers de Cible Retour à l’Emploi est là pour vous aider. Nous sommes fiers de vous aider à mieux comprendre le marché du travail, à vous accompagner dans votre démarche et à contribuer à l’atteinte de vos objectifs. Infos: 514 362-7340, poste 221 ou au 4740, rue Wellington, suite 302.

Méditation transcendantale

Aimeriez-vous augmentez votre niveau d’énergie, réduire le stress, améliorer votre productivité ou diminuez la consommation de drogues, d’alcool et de cigarettes? Cette technique est facile à apprendre, agréable à pratiquer et validé scientifiquement pour réduire le stress. Apprenez ce que la MT peut faire pour vous. Assistez à une conférence à l’Ile-des-Sœurs. Infos auprès de Michèle Beausoleil et Jean Cérigo au 514 343-9311 ou meditation@videotron.ca

Recrutement

La Chorale Chantefleurs recrute de nouveaux chanteurs pour la saison d’automne et la période de Noël. Que vous soyez débutants ou expérimentés, avec ou sans formation musicale, la chorale cherche des voix justes avec une bonne oreille. Les pratiques ont lieu le mercredi de 19h à 21h à l’église Ste-Marguerite-Bourgeoys (286 rue Elgar) à L’Île-des-Sœurs. Infos : 514 769-6210 ou choralechantefleurs.wordpress.com.

Gamblers Anonymes

Une réunion est organisée tous les lundis à 13h30 au 400, rue de l’Église, salle 350 et tous les mardis à 19h30 au 284, rue de l’Église.