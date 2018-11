Pari réussi

En trois mois, les Verdunois Éric Lépine et Éric Lamontagne ont réussi leur pari de récolter 15 000$ au profit des camelots du groupe communautaire du magazine L’Itinéraire. «On avait confiance, mais il a fallu travailler un peu plus fort. Je me suis aperçu que la période d’été avec les vacances est plus difficile pour rejoindre les gens. Ça a été un succès et on est très content de la réponse des gens», a soutenu M. Lépine. Quelque 150 manteaux noirs ont été réalisés par Sport Campus et brodés le nom du bimensuel en blanc, à l’avant comme à l’arrière, par DTM Média. Les deux entreprises de l’arrondissement ont été choisies pour redonner à la communauté et encourager des commerces locaux. Les habits sont arrivés le 29 octobre dans les locaux de L’Itinéraire et ils ont été donnés aux camelots le 14 novembre.