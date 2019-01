Garder uniquement l’utile à Verdun

Si vous avez fait du tri après la période des Fêtes ou si vous souhaitez vous départir de plusieurs choses, vous pouvez participer à la septième édition du grand Troc de Verdun. Les citoyens peuvent apporter des vêtements et des objets qui ne servent plus, mais qui sont toujours en bon état. Ils pourront ensuite découvrir ce qui est délaissé et repartir avec ce dont ils ont besoin.

Les items qui seront toujours disponibles à 16h30 seront remis à l’organisme Société St-Vincent de Paul de Verdun pour aider les résidents du quartier.

L’initiative sert aussi à échanger avec ses voisins.

Samedi 19 janvier, de 13h30 à 16h30, dans le sous-sol de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (284, rue de l’Église). Les bénévoles disponibles de 12h45 à 17h15 peuvent faire part de leur intérêt.

Pour plus d’infos.