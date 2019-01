Favoriser l’inclusion lors du 5km Montréal Souterrain

Après avoir changé le nom de l’organisation de la Classique Verdunoise par BougeBouge, sa présidente Kathy Tremblay fait maintenant évoluer le 5km Montréal Souterrain. En plus de proposer une course, elle donnera la possibilité de faire du yoga grâce à un nouveau partenariat avec la marque canadienne de vêtements de sport Lolë.

C’est pour célébrer les habitudes de vie et l’activité physique que Mme Tremblay travaille à présenter différents exercices lors des événements BougeBouge.

«Je pourrais difficilement être plus heureuse, a-t-elle souligné par voie de communiqué. Ce genre d’entente fait partie de ma vision depuis le début. Ma priorité est avant tout de faire bouger les gens, que ce soit par la course, la marche ou le yoga.»

Les participants de la course souterraine de 5km pourront assister à une séance de yoga qui sera présentée par des ambassadeurs de Lolë.

La course aura lieu le 3 février à 7h30 avec un départ au Carrefour Industrielle Alliance (1440, rue Metcalfe, entrée Cours Mont-Royal) et la séance de yoga sera donnée de 11h à 12h.

