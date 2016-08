Séisme: le député Di Iorio a eu peur pour sa cousine

Le député de Saint-Léonard–Saint-Michel, Nicola Di Iorio, n’a toujours pas parlé personnellement à sa cousine qui est en visite dans la région secouée par le séisme qui a fait trembler l’Italie et dont le bilan provisoire est de 250 morts.

Des membres de sa famille lui ont confirmé que celle-ci était saine et sauve, mais 30 heures après la secousse, il n’avait toujours pas réussi à lui parler.

«J’étais très inquiet, car j’ai eu la nouvelle une heure après le tremblement de terre. J’ignorais s’il y avait des victimes. Quand le nombre de morts a commencé à augmenter, on savait que ça avait frappé fort», souligne M. Di Iorio.

L’endroit où réside sa cousine, à environ 100 km de la région touchée, est entouré de montagnes nuisant à la connexion du réseau.

«J’ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour me poser des questions sur leur famille qui y réside ou qui y était en visite. Même le proche d’un de mes amis attend toujours des nouvelles de celui-ci», dit le député, extrêmement attristé par les événements.

Ne pouvant aider dans les recherches, M. Di Iorio ainsi que de nombreux organismes se sont mobilisés afin de mettre en place des mesures de soutien et pour informer les gens des dernières nouvelles.

«Saint-Léonard est le cœur de la communauté italienne. Nous avons des contacts avec la Croix rouge et recevons de l’information régulièrement. Nous sommes mobilisés pour répondre aux besoins qui se manifesteront dans les prochains jours et mois», affirme-t-il.

Les personnes voulant aider dans les mesures de soutiens ou pour obtenir de l’information sur la situation, peuvent se rendre au bureau du député, situé au 8370, boulevard Lacordaire, ou composer le 514 256-4548.

L’histoire d’un séisme

À 3h30 du matin le 24 août, un tremblement de terre d’une magnitude de 6,0 selon les autorités italiennes secoue le centre de l’Italie. Son épicentre se trouvait à Norcia, à environ 170 kilomètres au nord-est de Rome, et il s’est produit à seulement quatre kilomètres sous terre, ce qui cause habituellement plus de dommages.

Les villes les plus touchées ont été celles d’Amatrice et d’Accumoli, près de Rieti, à une centaine de kilomètres au nord-est de Rome, et Pescara del Tronto, à 25 kilomètres plus à l’est.

30 heures après l’événement, le bilan des morts s’élevait à plus de 240 morts.