Séisme: la communauté italienne de Montréal pleure

Le séisme qui a secoué l’Italie, le 24 août dernier, et fait près de 250 morts a ébranlé toute la communauté italienne de Montréal qui doit maintenant se retrousser les manches pour donner un coup de main.

«Je suis extrêmement attristé par la situation. Ma cousine y était en visite. Elle est saine et sauve, mais je m’inquiète de l’état d’un proche de mon ami», souligne le député de Saint-Léonard-Saint-Michel, Nicole Di Iorio.

«C’est un événement très triste. En voyant les images, on voit presque la destruction totale» Le conseiller de Saint-Léonard, Dominic Perri.

«Des villages sont complètement détruits. C’est désastreux. Un ami y a perdu son neveu et sa femme est à l’hôpital. Nous connaissons tous quelqu’un qui connaît quelqu’un touché par le séisme», ajoute la députée de Jeanne-Mance–Viger, Filomena Rotiroti

«C’est la tristesse totale. Il y a beaucoup de morts, dont des enfants. En plus des décès, il y a une grande destruction. On vient de voir la perte de vies et de morceau de l’histoire de l’Italie», poursuit Roberto Colavecchio, président du congrès national italo-canadien du Canada.

Mobilisation

36 heures après la tragédie, la communauté italienne de Montréal a déjà commencé à se mobiliser pour être prêt à offrir son aide aux Italiens de la mère patrie.

Du côté du député fédéral, il a ouvert ses bureaux aux organismes pour les aider à planifier des ressources de soutien.

«Nous sommes en discussion pour centraliser les dons en ressources et monétaires auprès de la Croix rouge. Ainsi, ils seront prêts à être envoyés dès que possible aux personnes dans le besoin», indique Roberto Colavecchio.

Au gouvernement provincial, une annonce sera faite le 26 août au sujet de l’aide qui sera offerte aux victimes.

De plus, le conseiller de Ville Dominic Perri a envoyé une lettre aux premiers ministres du Québec et du Canada pour ouvrir l’immigration des Italiens et leurs familles touchées par le drame.