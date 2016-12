Redonner ses cadeaux de Noël

Vous n’avez pas aimé vos cadeaux de Noël ou vous les avez eus en double ? Ne les laisser pas traîner dans un coin, c’est l’occasion de les offrir à votre prochain !

En consultant les ressources de votre quartier en matière de récupération, vous pouvez trouver des endroits où donner vos objets inutiles, vos cadeaux de Noël non désirés, ou encore vos vieux vêtements.

Les biens qui vous encombrent représentent probablement une mine d’or pour une foule d’organismes ou d’artisans.

Apportez vos objets aux centres du réemploi des écocentres. Consultez le Répertoire québécois des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs de RECYC-QUÉBEC.

Chaque année, la Ville met à jour un répertoire des adresses du réemploi afin d’apporter les objets à donner ou d’y repérer les bonnes adresses où acheter des trésors d’occasion.

Vous pouvez rechercher les coordonnées des établissements ou des organismes à but non lucratif sur le site de la Ville qui vous permettront de donner une seconde vie aux objets dont vous n’avez plus besoin.

Exemples où donner vos objets/vêtements :

Rosemont-La-Petite-Patrie: Armée du Salut, Compagnons de Montréal, Éco-Réno, Coopérative de solidarité DesÉquilibres…

Plateau-Mont-Royal : Jeunesse au Soleil, La Boutique Les Petits Frères, Mission communautaire Mile end…

Mercier—Hochelaga-Maisonneuve: Armée du Salut, Carrefour familial Hochelaga, Compagnons de Montréal…

Ahuntsic-Cartierville: Bazar Saint-Paul-de-la-Croix, Bois Urbain, Cartier Émilie

Montréal-nord: Fondation des Grands Frères Grandes Soeurs de Montréal, Galaxy Musique, Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal – Accueil chez Frédéric

Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles: Renaissance Pointe-aux-Trembles, Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal – Le Grenier d’Ozanan, Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal – Vestiaire Saint-Joseph R.D.P…

Saint-Léonard: Le Support – Fondation québécoise de la déficience intellectuelle, Société de Saint-Vincent de Paul – Comptoir Sainte-Angèle

Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension: Centre Communautaire la Patience, Cyclo Nord Sud, Entraide diabétique…