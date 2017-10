Projet Montréal propose une solution sur deux sites pour le centre Lajeunesse

Alors que l’Équipe Coderre propose de construire un nouveau bâtiment à la place de l’hôpital chinois pour reloger le Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse (CLCL), Projet Montréal envisage plutôt une relocalisation sur deux sites dans Villeray et François-Perrault.

Le CLCL va devoir quitter ses locaux en 2020 pour laisser la Commission scolaire de Montréal (CSDM) y installer une école. Afin de le reloger, Rosannie Filato, candidate de Projet Montréal dans Villeray, a présenté une proposition imaginée avec Sylvain Ouellet, en lice pour le même parti dans François-Perrault. Elle propose de diviser le centre sur deux sites plutôt que de négocier la reprise de l’hôpital chinois qui requiert une destruction du bâtiment et une reconstruction.

«Cela fait 20 ans qu’on parle de l’hôpital chinois et qu’on essaye de négocier avec les autres paliers de gouvernement. Il faut qu’on trouve une solution rapidement, car ça doit être repris en 2020. Ce qu’on souhaite faire, c’est créer deux antennes, une dans Villeray et une dans François-Perrault pour desservir toute la communauté», indique Mme Filato.

Projet Montréal entend négocier des terrains avec la CSDM pour installer ces deux antennes. Actuellement huit organismes internes conventionnés sont hébergés par le CLCL et plus de 300 autres y louent ponctuellement des salles. Idéalement, la direction du centre souhaitait une relocalisation de tous ces acteurs au même endroit afin de préserver l’esprit de quartier.

Pour poursuivre les grands rassemblements organisés par le CLCL, Projet Montréal espère donc convaincre la CSDM d’autoriser l’accès à la grande salle et à la cour du bâtiment actuel, même après le déménagement du centre.

«C’est beau de dire que d’ici 2020, on va reconstruire un édifice au complet, mais je ne sais pas à quel point c’est réaliste. […] J’ai bien entendu les acteurs communautaires et ils ne veulent pas une simple promesse, c’est pour cela qu’on a pris le temps de voir avec la CSDM si c’était possible d’entamer des discussions et c’est clair que oui», insiste Rosannie Filato.

Mobilité

Valérie Plante, candidate de Projet Montréal à la mairie, a aussi tenu à apporter son appui à cette proposition de relocalisation.

«Il y a beaucoup de besoins dans Saint-Michel et François-Perrault et il faut pouvoir desservir cette population-là aussi. […] Les organismes communautaires sont des partenaires de la Ville, c’est important de les soutenir et une des façons de le faire, c’est en leur proposant des locaux ou d’arriver à des partenariats», ajoute Mme Plante.

Par ailleurs les deux candidates pensent qu’il est primordial de développer de nouveaux liens de transport en commun permettant de circuler entre l’est et l’ouest de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Valérie Plante en a profité pour rappeler que le tracé de la ligne rose permettra de rapprocher les districts Saint-Michel et François-Perrault du métro.