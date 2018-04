Des résidants de Villeray exigent plus de logements sociaux

Plusieurs résidants du quartier Villeray ont manifesté mardi, tout près de la mairie d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSMPE), dans l’espoir d’améliorer l’accès aux logements sociaux dans le quartier.

Le manque de logements sociaux est un problème qui est souvent soulevé par les résidants de l’arrondissement. Toutefois, la décision récente des élus d’autoriser la destruction des anciens bureaux de Taxi Diamond pour y construire des condos, ainsi que la transformation de la Plaza Hutchison en immeubles du même genre n’a fait qu’augmenter la tension.

«Le manque de logements sociaux est un problème social persistant, souligne Charles-Hugo Desroches, organisateur communautaire pour l’Association des locataires de Villeray (ALV). Les réponses des décideurs en matière de reconnaissance du droit au logement et de financement sont lourdement insuffisantes.»

Dans VSMPE seulement, on estime qu’environ 8% des logements loués sont des logements sociaux. Actuellement, 1000 personnes sont sur la liste d’attente.



Engagements non tenus

Au printemps 2013, l’Office de consultation publique de Montréal avait tenu une consultation concernant le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantique, Beaumont et de Castelneau.

Il s’agissait en fait de convertir l’ancienne gare de triage d’Outremont en un campus de l’Université de Montréal et les secteurs avoisinants en quartier résidentiel et commercial.

La coalition Marconi-Beaumont, dont faisait partie l’ALV, a revendiqué la construction de 1000 logements sociaux, soit le nombre de requérants de logements sociaux inscrits à la liste d’attente.

Finalement, la construction de 225 logements sociaux avait été incluse au plan de la Ville. Cependant, à peine 54 de ces 225 logements sociaux seront livrés cette année, soit ceux de la Coopérative Citadins du Parc.

«Ces mesures sont nettement insuffisantes pour répondre aux besoins», déplore l’ALV.

Pression aux élus

C’est donc pour dénoncer «le manque d’initiative et d’action des élus dans ce dossier» que les manifestants se sont rassemblés, deux heures avant la séance du conseil d’arrondissement.

Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la séance du conseil, afin de faire valoir leurs points.

«C’est bien beau de faire des plans, mais il faudrait aussi savoir les appliquer», a lancé une représentante de l’ALV aux élus.

Giuliana Fumagalli, la mairesse de VSMPE, a réitéré que le logement social était pour elle une priorité et que du travail était fait pour trouver des endroits où construire les projets promis par l’ancienne administration.

«Il y aura bientôt une rencontre entre les maires du Plateau Mont-Royal, Rosemont-Petite-Patrie et Outremont, pour voir comment on peut faire pour répondre à cette demande», conclut l’élue.

Le logement dans VSMPE