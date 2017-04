L’aéroport de Pyongyang compte deux guichets automatiques, mais ils ne fonctionnent pas. Les appareils auraient cessé de fonctionner en raison de sanctions chinoises, selon les autorités bancaires nord-coréennes, qui ne savent pas quand les machines seront de nouveau en service.

Les guichets automatiques sont si rares en Corée du Nord que les appareils de l’aéroport international de Sunan sont munis d’écrans expliquant aux usagers comment ils peuvent l’utiliser. La vidéo explicative est en coréen, mais les machines, qui sont principalement destinées aux gens d’affaires chinois et aux touristes, ne distribuent pas de devises nord-coréennes.

Ce type d’appareil n’est toutefois pas entièrement nouveau dans la dictature communiste.

Il y a quelques années, la Banque commerciale Ryugyong en a installé un dans un hôtel fréquenté principalement par des Chinois au cœur de Pyongyang, la capitale. Un autre guichet automatique a été aperçu à l’aéroport l’an dernier, mais il n’a jamais semblé avoir été mis sous tension.

Des employés du comptoir des réservations ont indiqué que les guichets de l’aéroport international avaient été installés il y a quelques mois et qu’ils étaient encore en «phase de test». Selon les commis de la banque Ryugyong qui travaillent à l’hôtel où se trouve un des distributeurs de billets du pays, aucune des machines ne fonctionnent depuis que des sanctions chinoises ont pris effet le mois dernier.

La Banque commerciale Ryugyong n’est pas bien connue à l’extérieur de la Corée du Nord. D’après Curtis Melvin, chercheur à l’Institut États-Unis–Corée de l’Université John Hopkins, la banque fait partie d’un conglomérat qui inclut une usine de kimchi [NDLR: mets traditionnel coréen], une usine de biens domestiques, une usine d’électroménagers, ainsi qu’un spa et centre d’entraînement bien connu de la capitale.

Les autorités chinoises n’ont pas répondu à une demande d’information concernant les sanctions évoquées par Pyongyang.

Si des sanctions causent bel et bien l’arrêt de service des distributeurs, ce pourrait être un signe que Pékin durcit le ton en réaction au programme nucléaire et aux essais balistiques de Pyongyang. La Chine, principal allié économique de la Corée du Nord, subit de plus en plus de pression de la part du président américain Donald Trump afin qu’elle modère les ardeurs de son voisin.

Bien que la Chine ait banni les importations de charbon venant de la Corée du Nord en février, les échanges commerciaux entre les deux États ont crû dans les derniers mois. Dans le premier trimestre de 2017, la valeur des échanges a bondi de 37 % par rapport à la même période en 2016, s’établissant à 1,2 G$. De ce montant global, environ 720 M$ provenaient des exportations chinoises vers la Corée du Nord.

Dans tous les cas, les les guichets automatiques du pays auront bientôt beaucoup moins de touristes chinois à desservir. Plusieurs agences touristiques en Chine ont diminué – voir éliminé complètement – leur offre de voyages en Corée du Nord en raison des tensions dans la péninsule coréenne et des craintes qu’elles suscitent quant à la sécurité des clients.

Air China a entre autres annoncé en avril qu’elle laissait tomber son vol entre Pékin et Pyongyang, une liaison devenue moins rentable. Le transporteur nord-coréen Air Koryo est donc désormais seul à offrir des vols régulier desservant l’aéroport international de Pyongyang.