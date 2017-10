LONDRES — Le Royaume-Uni et l’Irlande se préparaient lundi à l’arrivée des restes de l’ouragan Ophelia.

L’Irlande a ordonné la fermeture des écoles, des tribunaux et des édifices gouvernementaux, en prévision de rafales qui pourraient souffler jusqu’à 150 kilomètres/heure. Des vols ont aussi été annulés et on conseille aux voyageurs de se renseigner avant tout déplacement.

Les autorités météorologiques irlandaises ont lancé lundi un avertissement «rouge», ce qui signifie que des vents «violents et destructeurs» sont prévus à l’échelle du pays, tandis que «des pluies abondantes et des ondes de tempête provoqueront des inondations le long des côtes en certains endroits».

Le Met Office britannique prévient lui aussi que des secteurs de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du nord de l’Angleterre seront balayés par des vents puissants. L’agence met en garde contre des pannes de courant, une interruption de la téléphonie cellulaire et des problèmes dans les transports.