PARIS — Un rapport d’un organisme international de défense des droits humains soutient que lorsque des dirigeants s’opposent fermement aux politiciens diabolisant les minorités et fragilisant les institutions démocratiques, ils peuvent limiter la progression des populistes.

Dans son 28e Rapport mondial de Human Rights Watch publié jeudi, le directeur exécutif de l’organisation, Kenneth Roth, écrit que l’année écoulée a montré combien il était important de réagir contre la menace posée par les démagogues et leurs politiques violant les droits humains.

Selon lui, les démagogues se sont servis des bouleversements et des inégalités économiques causées par la mondialisation et les avancées technologiques, de la peur du changement culturel et de la menace d’attaques terroristes pour alimenter xénophobie et islamophobie. Ils se sont ainsi attaqués aux valeurs d’inclusion, de tolérance et de respect de l’autre.

Kenneth Roth croit que la France a représenté le meilleur exemple de succès de la résistance au populisme xénophobe. Il explique que la victoire d’Emmanuel Macron aux élections présidentielles, avec un programme qui soutenait les principes démocratiques et qui s’opposant fermement au Front national, a montré que les électeurs français rejetaient la politique de divisions.

Human Rights Watch a aussi observé que l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, avec ses politiques anti-immigration divisant la société sur les questions raciales, a suscité une réaffirmation des droits humains et une vaste réaction de résistance de la part d’organisations populaires, de groupes de défense des droits civiques, de journalistes, d’avocats, de juges, et même d’élus républicains.

Human Rights Watch salue aussi le Canada pour avoir fait de l’égalité entre les sexes un point central de ses programmes d’aide au développement.

Kenneth Roth écrit que la principale leçon à tirer des événements de 2017 est que les droits humains peuvent être protégés face au défi populiste.