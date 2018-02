MÉXICO — Un hélicoptère militaire transportant le secrétaire de l’Intérieur du Mexique et un gouverneur, qui constataient les dégâts causés par le séisme dans le sud d’Oaxaca, s’est écrasé tuant 13 personnes se trouvant au sol.

Le ministère de l’Intérieur du Mexique a confirmé que son secrétaire Alfonso Navarrete et le gouverneur de l’État d’Oaxaca Alejandro Murat évaluaient les dommages du séisme de vendredi au moment de l’accident survenu près de la ville de Pinotepa Nacional.

Le président du Mexique Enrique Pena Nieto a indiqué sur son compte Twitter que les deux représentants du gouvernement et l’équipage sont sains et saufs, mais plusieurs personnes au sol auraient été blessées ou tuées. Le bureau du procureur a confirmé 13 décès et 15 blessés.

Un puissant tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 a secoué le sud et le centre du Mexique vendredi, forçant les gens à fuir les édifices et les tours de bureaux dans la capitale mexicaine.

Pendant que la terre tremblait, une foule nombreuse s’est rassemblée sur la promenade de la Réforme, à Mexico, de même que dans les rues de la capitale de l’État d’Oaxaca, située près de l’épicentre, qui se trouvait dans une région rurale aux abords de la côte du Pacifique et de la frontière de l’État de Guerrero.

Aucun décès n’a été rapporté.

Il a précisé que l’épicentre se trouvait à 53 kilomètres au nord-est de Pinotepa, dans l’État d’Oaxaca, et que le tremblement de terre s’était produit à une profondeur de 24 kilomètres.

Environ une heure après le tremblement de terre, une réplique de magnitude 5,8 aussi centrée à Oaxaca s’est produite, secouant brièvement des immeubles à Mexico.

Le 19 septembre, un séisme d’une magnitude de 7,1 avait frappé le centre du Mexique, faisant 228 victimes dans la capitale et 141 autres dans les États voisins.