S’attaquer au rôle iconique du père Noël peut sembler une tâche colossale, surtout si vous êtes novice en la matière. Après tout, il ne faut pas mettre en péril la magie de Noël, car les enfants comptent sur vous. Voici donc trois astuces pour faire en sorte que votre interprétation de papa Noël soit mémorable!

1. Misez sur un costume de qualité

L’authenticité prime lorsqu’il est question d’interpréter le père Noël de façon crédible. En plus du traditionnel habit rouge et blanc, n’oubliez surtout pas le bonnet et la longue barbe. N’hésitez pas à faire un petit tour au magasin de déguisements près de chez vous pour vous procurer un costume digne de ce nom!

2. Faites attention aux petits détails

Les enfants pourraient vous surprendre par leur sagacité, alors faites très attention de ne pas oublier de retirer les accessoires personnels qui autrement vous trahiraient rapidement. Assurez-vous que votre montre, vos chaussures, vos boucles d’oreille, etc. sont méticuleusement camouflées — ou enlevées complètement — au risque de vous faire démasquer!

3. Interprétez ce rôle avec sérieux

Le secret d’une interprétation fidèle du légendaire père Noël est de prendre très sérieusement le rôle que vous avez choisi d’incarner — ce sera peut-être LE rôle de votre vie! Portez également une attention particulière à votre voix; un ton grave et chaleureux complètera l’illusion, et les petits n’y verront que du feu!

En suivant ces trois conseils, vous pourrez perpétuer la tradition — ou en créer une nouvelle — et émerveiller les enfants de tous les âges. Enfilez votre costume, faites de votre mieux et, surtout, amusez-vous. C’est à vous de jouer, père Noël!