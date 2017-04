WATERLOO, Ont. — La ville ontarienne mieux connue pour abriter le siège social de Blackberry pourrait bientôt se faire connaître pour un tout autre produit: les excréments canins.

La ville de Waterloo lancera prochainement un projet pilote qui permettra de transformer les matières fécales canines en énergie, grâce à un processus baptisé «digestion anaérobique» qui se produit lorsque des déchets organiques se dégradent dans un environnement sans oxygène.

Le maire de la ville, Dave Jaworsky, affirme qu’il s’agira d’une première pour ce programme dans une ville canadienne.

Selon lui, la méthode est bonne pour l’environnement et devrait permettre de réduire la quantité de déchets produits par la ville d’environ 100 000 habitants.

M. Jaworsky précise que les poubelles municipales sont souvent remplies de 40 à 80 pour cent par des excréments de chiens.

Les propriétaires de chiens seront invités à ramasser comme d’habitude les excréments de leur animal pendant leur promenade. Mais au lieu de déposer leur sac dans une poubelle, ils le placeront dans un réceptacle prévu à cet effet.

Les sacs d’excréments seront conservés dans un contenant de 10 à 14 jours, explique M. Jaworsky, puis ils seront retirés et envoyés dans une usine de transformation à l’extérieur de la ville, où ils seront combinés à d’autres déchets organiques. À travers un processus de digestion anaérobique, on créera du biogaz, qui pourra ensuite être transformé en chaleur et en énergie. Les déchets restants pourront être utilisés comme fertilisant.

M. Jaworsky estime que le programme pourra ensuite être adopté ailleurs à travers l’Amérique du Nord.

Le projet sera lancé dans les prochaines semaines dans trois parcs de la ville, dont un parc canin.