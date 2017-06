Bonne nouvelle : il est possible de développer les talents nécessaires pour faire face au marché du travail de 2020, tels que déterminés par une équipe de l’université

de Phoenix. Il ne sert à rien de dire que vous êtes comme vous êtes et que, pour vous, les dés sont jetés. Vous pouvez apprendre à vous développer dès aujourd’hui. (Série, 4 de 5).

Transdisciplinarité

Il est révolu, le temps où tous pouvaient fonctionner en silo, expédiant au service suivant le fruit de leur travail. À l’avenir, les entreprises qui survivront ne vivront pas le syndrome du silo parce que leurs membres se percevront comme des entrepreneurs complets et ouverts au savoir des autres membres de leur équipe.

Ainsi, le responsable des communications réfléchira à son texte en fonction de tout ce qui pourrait venir le bonifier. Le responsable de la R-D se percevra également comme un responsable du marketing et apprendra à communiquer avec ses collègues.

Finie, l’époque où on pouvait se réfugier derrière son diplôme pour justifier son manque d’expertise dans d’autres aspects de la vie organisationnelle. Remarquez que cela ne veut pas dire qu’il faille devenir expert en tout. Cela signifie simplement qu’il est important d’acquérir assez d’expertise pour pouvoir saisir comment les autres spécialistes reçoivent le fruit de son travail. Les problèmes d’aujourd’hui sont trop complexes pour être gérés par une seule personne. L’ouverture aux autres et une connaissance minimale de leur réalité sont de mise.

Approche esthétique et fonctionnelle

«Penser en dehors de la boîte.» On en parle depuis des années, mais c’est maintenant une nécessité. Il pourrait être tentant d’offrir le service minimal à chaque étape de notre travail, mais ce n’est plus assez. Dans notre ère d’abondance, les clients cherchent à se démarquer et ils ne souhaitent pas faire affaire avec quelqu’un qui leur offre le service de base.

Il faut donc aller plus loin et nous demander constamment ce qui pourrait surprendre notre client, que ce soit à l’interne ou à l’externe. Qu’est-ce qui pourrait faire dire «wow» à ce client quand vous le servirez, à ce collègue quand vous livrerez votre rapport ou à cet employé quand vous lui confierez un nouveau mandat?

Jadis considérées comme de coûteux suppléments, la beauté et les fonctionnalités supplémentaires sont devenues des avantages concurrentiels attendus. Celui qui se contentera d’offrir le minimum se verra exclu du marché qu’il entend développer. Que pouvez-vous ajouter à votre prestation quotidienne pour laisser un souvenir marquant dans l’esprit des gens que vous côtoyez?

Vous pouvez devenir l’employé dont on aura absolument besoin dès 2020. Votre emploi ne pourra pas disparaître si vous devenez indispensable. Au pire, il sera redéfini. Et ce sera peut-être tant mieux pour vous.