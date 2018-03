Eh oui : vous pouvez dès maintenant passer du simple statut d’employé à celui de leader sans devoir quitter votre organisation actuelle.

Que diriez-vous, aujourd’hui, d’une promotion à un poste de leader dans votre organisation? Que diriez-vous s’il vous revenait dorénavant de montrer la voie et d’encourager tout le monde, chaque jour, à donner son maximum? C’est possible, et je vais vous montrer comment. Vous pouvez même y arriver sans l’accord de votre patron.

Tout d’abord, devenez un exemple de civilité dès maintenant. Par civilité, on entend le respect, la collaboration, la politesse, la courtoisie et le professionnalisme. Dès que vous donnez l’exemple, vous êtes un leader. Saluez les gens, souriez et, sans négliger vos propres tâches, aidez-les si l’occasion se présente.

Ensuite, remarquez leurs bons coups et leurs avancées dans les diverses responsabilités qui leur reviennent. Les êtres humains carburent aux petites victoires. Celles-ci sont créatrices d’énergie et peuvent avoir un effet positif bien au-delà de la seule personne que vous félicitez. Le problème, c’est qu’on ne les voit pas toujours.

Ne manquez pas non plus de leur rappeler la mission de l’organisation. Si vous œuvrez dans le secteur de la santé, vous et vos collègues sauvez des vies tous les jours. Et cela vaut aussi pour ceux qui effectuent des tâches auxiliaires. De même, dans le secteur de l’éducation, vous travaillez tous à préparer la prochaine génération à relever les défis des changements à venir.

En rappelant votre mission commune, vous élevez les gens. Vous faites passer leur travail d’un simple emploi à une mission. Vous leur rappelez qu’ils contribuent à bien plus que ce qu’un coup d’œil réducteur peut laisser penser.

Une organisation engagée s’assure également de placer les bonnes personnes aux bons endroits et de miser sur les talents dominants de chacun. Si une responsabilité se présente et semble constituer une occasion de briller pour un collègue, pensez à lui.

Un leader intervient également quand quelqu’un s’avère un vampire énergivore dont le comportement est nuisible au groupe. Si un collègue est incivil, vous pouvez avoir une petite discussion en privé avec lui, et ce, même s’il s’agit de votre patron.

Continuez ainsi au cours des prochains mois et vous remarquerez que les regards posés sur vous changeront et que, de plus en plus souvent, on vous demandera votre opinion quand des questionnements seront au rendez-vous.

Pendant ce temps, vous développerez des compétences qui vous permettront effectivement d’accéder à une promotion si cela fait partie de vos motivations.

N’oubliez pas non plus que ces compétences vous appartiennent et que vous pouvez les emmener avec vous si vous décidez de changer d’employeur.