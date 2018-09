Imaginez que vous décidiez de vous remettre en forme ou d’acquérir une nouvelle compétence. Qu’est-ce qui aura le plus d’impact sur vos chances de succès? La motivation ou l’acquisition de nouvelles habitudes?

C’est tentant, dès le début, de miser sur la motivation. Parce que le défi nous emballe, qu’on a envie de le réaliser et que le chemin ne nous semble pas très long. C’est donc avec toute notre énergie qu’on se lance dans le projet. On fait part de nos aspirations à notre entourage. On change notre fond d’écran d’ordinateur pour illustrer ces nouvelles priorités. On a les meilleures intentions du monde.

Puis arrive l’entropie. Au fil du temps, l’énergie nécessaire pour investir dans l’atteinte de cet objectif nous semble de plus en plus grande. On pensait vraiment y arriver plus rapidement et il y a tellement d’autres choses qui requièrent notre attention chaque jour. Alors, on laisse passer quelques journées. On fait moins attention à notre alimentation. On oublie d’étudier pendant une ou deux semaines. Et on constate un beau matin que, dans les faits, le projet n’existe plus. On l’a tout bonnement laissé s’étioler. Et on se désole d’avoir manqué de motivation.

N’aurait-il pas mieux valu acquérir de nouvelles habitudes pour éviter l’entropie et favoriser la persévérance?

Je me souviens du moment où on a découvert mon diabète. À l’époque, il m’arrivait de mettre trois sucres dans mon café. Je ne pouvais pas concevoir de le boire autrement. À force de discipline, j’ai acquis de nouvelles habitudes et, aujourd’hui, il ne me viendrait pas à l’idée de sucrer mon café. Je trouve normal de le boire tel quel. Ça ne me demande aucune énergie et aucune force de caractère. Je n’ai pas besoin de motivation pour y arriver. C’est devenu une seconde nature.

Vous souhaitez changer un aspect de votre vie, de votre boulot? Bravo! Demandez-vous quelles habitudes vous devrez acquérir pour y arriver. Et faites-le.

Vous constaterez qu’il est beaucoup plus facile de se rendre plus loin et d’atteindre nos objectifs quand on automatise notre volonté et notre motivation.

Vous souhaitez acquérir cette nouvelle compétence? Prenez l’habitude d’y consacrer une trentaine de minutes tous les jours à la même heure. Très bientôt, cela vous semblera tellement normal que vous n’aurez pas l’impression que ça vous demande de l’énergie.

La motivation constitue la bougie d’allumage de tout projet, mais ce qui nous permet de le concrétiser, ce sont les habitudes qu’on acquiert en chemin.

Quelles habitudes devez-vous acquérir, dès aujourd’hui, pour réaliser vos rêves?