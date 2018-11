Vous est-il déjà arrivé, après avoir encaissé un choc de la vie (un deuil, une perte d’emploi, une rupture amoureuse), qu’une personne vienne vous voir et vous dise de ne pas vous en faire, que les choses arrivent pour une raison et que vous découvrirez bientôt de quoi il en retourne?

Cette personne avait-elle raison? Oui et non. Les événements servent à quelque chose quand on sait leur donner un sens et qu’on ne se contente pas d’attendre passivement ce qui va suivre. Voilà pourquoi c’est beaucoup plus tard que vous comprenez que tel événement a finalement été une bénédiction. Tout dépend de la manière dont vous avez réagi et choisi de rebondir.

N’écoutez donc pas béatement ceux qui vous disent que les choses arrivent pour une raison et que vous le constaterez à la longue. Soyez proactif. Partez immédiatement en quête de ce mieux-être qui vous attend. Au lieu de vous recroqueviller sur vous-même et de vous dire que c’est fini, demandez-vous de quoi cet événement vous rapproche.

La perte de cet emploi est-elle vraiment un drame aussi grand que vous l’envisagez en ce moment? Après tout, il y a tellement de possibilités d’emplois en ce moment. La fin de cette histoire est-elle vraiment un drame compte tenu de l’ambiance qui régnait dans votre couple depuis des lunes?

Au lieu de vous apitoyer, faites le point. Quelle est votre part de responsabilité dans ce qui vient de se passer? Que pourriez-vous faire autrement la prochaine fois? Compte tenu de ce que vous venez de comprendre, comment pourriez-vous réagir dès maintenant? Pouvez-vous tirer une leçon qui vous servira pour le reste de vos jours?

Dans l’affirmative, ne paniquez pas; c’est la sagesse qui vous envahit et qui vous permet d’envisager un avenir meilleur, un avenir qui vous servira mieux et qui vous permettra d’éviter de répéter les erreurs qui ne vous ont pas favorisé à ce jour.

Vous venez de subir un choc de la vie? Prenez un temps d’arrêt. Demandez-vous ce qui s’est réellement passé et ce que vous pouvez en tirer. Ensuite, décidez ce que vous ferez demain et après-demain. Déterminez quels comportements vous ont nui par le passé et choisissez de ne pas les répéter. Tirez les leçons qui s’imposent et, à ce moment, cette chose n’aura pas été inutile.

Les choses n’arrivent pas «pour une raison», mais vous pouvez en faire quelque chose qui vous assurera un meilleur avenir.