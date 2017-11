Riz sauté un peu, beaucoup, passionnément piquant!

Un riz sauté c’est un plat simple et réconfortant. On utilise nos légumes préférés ou ceux qui restent dans le frigo et le tour est joué. Avec du porc haché, c’est vraiment un jeu d’enfant. J’ajoute toujours des piments chili, ils donnent un petit je ne sais quoi aux plats! Si on n’est pas du type piquant, prenez soin d’enlever les pépins, car c’est là que se cache le «piquante»

Riz sauté porc et bok choy express

Portions 4 à 6

Préparation 30 minutes

Cuisson 45 minutes

INGRÉDIENTS

1 1/2 tasse (375 ml) de riz

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

450 g de porc haché

6 oignons verts, hachés

1 paquet de 227 g de champignons shiitakes (ou autres), tranchés

1 gousse d’ail, hachée

1 c. à thé (5 ml) d’origan séché

1 c. à thé (5 ml) de thym séché

3 bok choy hachés grossièrement

3 c. à soupe (45 ml) de tamari

1/4 tasse (60 ml) de mirin

1 c. à soupe (15 ml) d’huile de sésame grillé

1 piment chili, tranché avec ou sans les pépins (facultatif)

PRÉPARATION