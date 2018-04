De la chaleur SVP!

Nous avons tous envie d’un peu de chaleur. Une recette de petit déjeuner chaud est tout à fait de mise! Cette recette est pour une seule personne et se fait au micro-ondes, alors rien de compliqué! Si vous disposez de plus de temps, je vous conseille de faire la banane caramélisée, c’est le petit plus qui amène une recette ailleurs! Bon appétit!

Gruau instantané au beurre d’amandes

Portions 1

Préparation 10 minutes

Cuisson

INGRÉDIENTS

1/2 tasse (125 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide, sans gluten

1 pincée de sel

1 tasse (250 ml) de lait de coco en boîte, bien brassé

1 goutte de vanille

1 c. à soupe (15 ml) de beurre d’amandes

1 banane caramélisée ou autres fruits au choix

1 c. à soupe d’amandes, hachées

Sirop d’érable ou miel au goût

PRÉPARATION

Dans un bol, déposer les flocons d’avoine, le sel, le lait de coco et la vanille. Bien mélanger. Cuire au micro-ondes 1 1/2 minute. Ajouter le beurre d’amandes et bien mélanger. Garnir de banane caramélisée, d’amandes et de sirop d’érable.

Bon à savoir: Pour faire une banane caramélisée, il faut faire chauffer 1 c. à thé de margarine avec 2 c. à soupe de sirop d’érable dans une poêle antiadhésive à feu moyen-fort. Déposer la banane coupée en deux sur le sens de la longueur et cuire dans le sirop 2 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit bien caramélisée.