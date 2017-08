Grâce à un chauffeur Uber de Los Angeles, je sais dorénavant que:

1) La Canada envoie en prison ceux et celles qui refusent la neutralité des sexes, par exemple, ceux et celles qui vous identifient comme monsieur ou madame. Whacky, isn’t?

2) La Californie, comme tous les États démocrates, est en faillite;

3) Tous les États républicains engendrent des surplus;

4) Obama était un travailleur communautaire, donc un perdant;

5) Obama est corrompu. Voir sa maison;

6) Trump est incorruptible. Voir ses maisons;

7) Les diplômes d’Obama sont faux;

8) On peut être professeur à Harvard tout en étant idiot. Voir Obama.

9) Trump est brillant parce que riche;

10) Obama est un faible qui présente des excuses au nom du peuple américain. USA never apologizes. The world should thank us for everything;

11) À Copenhague ou au Danemark, on a retiré le droit de fumer de la mari parce que les gens se balançaient en bas des toits;

12) Le Parti républicain est plus uni que jamais;

13) John McCain est un bouffon;

14) Bernie Sanders, un communiste, aurait fait disparaitre ses opposants en pleine nuit. It’s human nature, ya know?

15) La Californie est en faillite du fait des immigrants « illégaux » et leur progéniture (tiens tiens…);

16) Faut pas croire tout ce qu’on lit sur le web;

17) Les fakes news (lire les médias traditionnels) sont le fléau de notre époque.

*Fin de la course Uber

** M’ennuie de La Meute.

F_Berard@Twitter