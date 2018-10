Après le déluge des rentrées saisonnières en télé, j’aime me tourner vers les chaînes spécialisées pour casser le rythme un peu, m’éloigner des fictions lourdes et des longues séries.

Il y a beaucoup de choix sur nos ondes et, de plus en plus, on personnalise les options en ne visant plus de gros auditoires rassembleurs à tout coup. Ça fait du bien et on a un peu plus l’impression de choisir ce qu’on veut.

Pour ce jeudi pluvieux, je veux attirer votre attention sur la nouveauté Les gratteux à Canal Vie. Animée par Marie-Christine Proulx et Gildor Roy, l’émission propose des trucs pour économiser au quotidien ainsi que des stratégies afin de sauver des sous lors des gros achats comme une maison, une voiture ou un voyage.

Évidemment, ne vous attendez pas à tomber en bas de votre chaise devant l’émission, mais un magazine de consommation bien mené se prend toujours bien sur nos ondes et Proulx a bien fait le saut entre sa chaîne YouTube et ce projet.

Aussi, je dois l’avouer, j’ai un faible pour l’animation de Gildor Roy qui est, selon moi, trop peu utilisé par nos diffuseurs. Il a un côté bon enfant contagieux à l’écran même si certains cinéphiles ont encore les images sévères de Requiem pour un beau sans-cœur en tête.

Installés le lundi soir, Les gratteux devraient avoir une belle vie sur la chaîne à moins que les sujets ne s’épuisent. Mais, comme en témoigne des longs succès comme L’épicerie ou encore plus récemment l’Indice McSween, parler de consommation c’est pas mal inépuisable comme fonds de commerce puisque nous sommes, d’abord et avant tout, une société de consommation.

N’hésitez pas à le syntoniser pour vous faire une tête, c’est pas mal sympathique.

Suivez Stéphane Morneau