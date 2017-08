«Plusieurs vacanciers» auraient rapporté à des médias que des mosquées gonflables avaient fait leur apparition sur des plages françaises. Oh boy.

Je serai brève.

La nouvelle a été créée par le site satirique Secret News, avant d’être partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Bien sûr, les nombreux commentaires (sous l’article ou sur les réseaux sociaux) sont un heureux mélange de gens qui comprennent la blague, de lecteurs qui crient au mauvais journalisme… et d’internautes qui y croient vraiment.

À leur décharge, le site n’indique son mandat humoristique qu’en toutes petites lettres, et à la toute fin. C’est quand même la preuve qu’avant de partager et d’avoir l’air nono, on fait une mini recherche pour vérifier ce que l’on rapporte. Et je n’ai pas l’habitude de «démentir» ce genre d’article, mais c’était beaucoup trop beau pour que je passe mon tour.

La mosquée gonflable existe bel et bien, mais elle n’a pas encore élu domicile sur les plages françaises.

Vous aurez remarqué que l’image est un mauvais montage Photoshop de deux photos.

Premièrement, la plage de la Bocca à Cannes:

Et puis la fameuse mosquée gonflable, vendue par un détaillant turc:

Et leur progéniture:

Appelez-moi Sherlock Holmes.

Petit rappel que la nouvelle satirique n’est pas une fausse nouvelle. La fausse nouvelle est le fruit de mauvaises intentions et elle sert à faire circuler de fausses informations pour induire les gens en erreur.

Soyez vigilants!

