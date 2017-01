Chaque mois, je vous présente mes coups de coeur. Testés et approuvés.

Savoir-faire coréen

Ce baume nettoyant est doté d’une texture solide unique qui se fond à la peau et se rince sans effort. À base d’huiles de noix de coco et de tournesol, il est enrichi de sept herbes coréennes: thé vert, romarin, camomille, réglisse, renouée du Japon, scutellaria baicalensis et centella Asiatica. La fragrance, créée à Grasse, en France, haut lieu de la parfumerie, évoque l’herbe coupée, parfait pour ceux qui s’ennuient de l’été!



Solid Cleansing Oil, Erborian, 49 $ chez Sephora

Coiffure chic et sans effort

Mot clé ici: sans effort. La mise en plis négligemment ondulée de Françaises comme Lou Doillon, Garance Doré ou Charlotte Gainsbourg est facile à réaliser à la maison. D’abord, on utilise un produit texturisant sur les cheveux encore humides, puis on les tresse avant de les sécher. Encore plus simple: on tresse les cheveux juste avant d’aller au lit, un rituel bien connu des adeptes des coiffures nonchalamment ébouriffées.



Messy Cliché French Girl Hair by Techni.Art, L’Oréal Professionnel, 26 $

Quatre en un

La gamme IDC vient de lancer un nettoyant micellaire adapté aux peaux sèches et sensibles. Présenté comme un quatre en un, il démaquille les yeux, le visage et les lèvres tout en hydratant. IDC, marque de cosmétiques haut de gamme, a déjà remporté de nombreux prix pour ses produits innovateurs, en particulier dans la catégorie des antiâges. Je ne serais pas étonnée que ce nouveau nettoyant soit primé à son tour!

Intégral. Lait micellaire nettoyant, hydratant et démaquillant, IDC, 26 $

Ongles soignés

Cette nouvelle collection de vernis translucides permet d’avoir une manucure soignée sans pour autant s’astreindre à toutes les étapes – parfois fastidieuses, on va se le dire – d’une application de vernis traditionnelle. Il suffit de polir légèrement les ongles avant d’appliquer l’une des trois nuances offertes, dont les pigments perfecteurs légèrement nacrés donnent l’illusion d’ongles plus blancs et plus uniformes. Pas besoin de couche de base ni de finition.

Treat, love & color, Essie, 12$

Doux baiser

Ne vous laissez pas berner par la couleur de ce baume! Sur les lèvres, ce rosé s’avère plutôt translucide. On l’aime surtout pour l’effet bonne mine qu’il confère instantanément, et aussi parce qu’il hydrate et protège les lèvres malmenées par la bise hivernale. Pas une vraie nouveauté (même que c’est un classique!), mais une belle découverte.



Baume teinté pour les lèvres Sugar Rosé, Fresh, 29$